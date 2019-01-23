Более 550 поездов «Москва» пополнят подвижной состав метрополитена

Москва, , 09:10 — REGNUM В Москве в 2019 году продолжится развитие автотранспортной инфраструктуры. Основное внимание уделят метрополитену, Московскому центральному кольцу (МЦК) и электричкам, сообщается на портале мэра Москвы.

По словам заммэра Максима Ликсутова, подвижной состав метро пополнят 552 поезда «Москва» нового поколения. Вагоны на 15% вместительнее, в них улучшенные системы кондиционирования и шумоизоляции.

Также в 2019 году планируется построить от 10 до 14 новых станций московского метро. Откроется единый диспетчерский центр метрополитена Москвы, где будут сосредоточены все службы, которые управляют метро.

Кроме того, в конце 2019 года планируется запустить движение по первым двум Московским центральным диаметрам (МЦД).

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Московском метрополитене курсируют 89 инновационных составов «Москва». Главное отличие «Москвы» от старых поездов — в составах отсутствуют перегородки между вагонами, сделан сквозной проход через все вагоны.

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