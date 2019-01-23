Личная инфляция жителей РФ была ниже официальной в 2018 году

Москва, , 08:54 — REGNUM В декабре 2018 года и в минувшем году в целом личная инфляция граждан РФ оказалась ниже официального показателя. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир».

Эксперты отметили, что по итогам декабря дефлятор оказался равен минус 0,2% при официальной инфляции в 0,8%. В 2017 году картина была похожей: в ноябре дефлятор был равен 0,4%, в декабре — опустился до отметки в минус 1%.

Уход индекса в отрицательную зону объясняется экономией потребителей. Жители России, поясняют эксперты, перед Новым годом участвовали в промо-акциях, благодаря чему получили привычные товары за меньшую цену. В среднем в декабре потребители сэкономили 0,6% при покупке привычных товаров по сравнению с ноябрем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Банк России спрогнозировал снижение инфляции во втором полугодии 2019 года после временного повышения. По оценке регулятора, инфляция по итогам года составит 5,0−5,5%, а в начале 2020 года вернется к целевому показателю около 4%.

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