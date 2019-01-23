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В 2018 году выработка электроэнергии в Казахстане выросла на 4%

Экономика

Казахстан экспортировал около 10% от выработанной электроэнергии

Астана, 23 января 2019, 08:44 — REGNUM  По итогам 2018 года объем выработанной электроэнергии в Казахстане составил 107,1 млрд кВт∙ч, что на 3,8% больше, чем в 2017 году. Об этом 23 января сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики.

За год объем генерации электроэнергии в стоимостном выражении составил 1,2 трлн тенге ($3,17 млрд), что на 8,6% больше, чем годом ранее.

По итогам десяти месяцев 2018 года, внутренний спрос на электроэнергию был обеспечен на 98,5%. За данный период Казахстан экспортировал 10,1% от выработанной электроэнергии.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2018 года суммарный долг энергопроизводящих компаний Казахстана составил 6,5 млрд тенге ($17,5 млн по курсу на 25 декабря 2018 года), что на 5% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Долг энергопроизводящих предприятий Казахстана за газ превысил $18 млн

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Электроэнергетика
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