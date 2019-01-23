Среда, 23 Января 2019 года
08:35:01 МСК

За год пассажиропоток на воздушном транспорте в Казахстане вырос на 7%

Экономика

Авиаперевозки занимают всего 0,03% от общего числа перевезенных пассажиров

За год пассажиропоток на воздушном транспорте в Казахстане вырос на 7%
gustavmelin0
Самолет

Астана, 23 января 2019, 08:30 — REGNUM  По итогам 2018 года авиакомпании Казахстана перевезли 7,9 млн пассажиров, что на 6,9% больше, чем в 2017 году, сообщает 23 января аналитический портал Finprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Пассажирские перевозки воздушным транспортом в Казахстане лидируют по темпам роста по сравнению с другими видами транспорта. Однако авиаперевозки занимают всего 0,03% от общего числа перевезенных пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2018 года услугами железнодорожного транспорта в Казахстане воспользовались 20,8 млн человек, что на 1% больше, чем годом ранее.

Читайте также: За 11 месяцев пассажирооборот на железных дорога Казахстана вырос на 3%

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиаперевозки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить