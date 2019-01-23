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За 11 месяцев 2018 года ипотечное кредитование в Казахстане выросло на 19%

Экономика

Доля просроченных задолженностей по ипотеке снизилась с 7,2 до 5,7%

За 11 месяцев 2018 года ипотечное кредитование в Казахстане выросло на 19%
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ипотека

Астана, 23 января 2019, 08:09 — REGNUM  По итогам 11 месяцев 2018 года банки Казахстана выдали жителям республики 1,4 трлн тенге ($3,7 млрд) на строительство и приобретение жилья, сообщает 23 января агентство Ranking со ссылкой на данные Национального банке республики.

За отчетный период объем ипотечных займов вырос на 19% по сравнению с январем-ноябрем 2017 года. Доля просроченных задолженностей по ипотеке снизилась с 7,2 до 5,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года правление Национального банка Казахстана продлило программу рефинансирования ипотечных займов физических лиц до 15 июля 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Нацбанк Казахстана продлил программу рефинансирования ипотечных займов

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Экономика Казахстана
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