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В России обсуждают меры стимулирования постройки малых и средних судов

Экономика

Государством может быть субсидировано до 30% стоимости судов

Москва, 23 января 2019, 07:55 — REGNUM  Подготовку нового пакета мер господдержки судостроительной отрасли в части стимулирования постройки мало‑ и среднетоннажного флота обсуждают Росрыболовство совместно с Минпромторгом России, передаёт издание «Судостроение Info» со ссылкой на врио руководителя Северо-Западного территориального управления Росрыболовства Андрея Яковлева.

«Думаю, к концу года Минпромторг решит с Росрыболовством, какие будут выбраны суда, для каких бассейнов, и какая программа субсидирования будет к ним применима», — сказал чиновник.

По его словам, при постройке судна в регионах, относящихся к Западному и Азово-Черноморскому бассейну, государством может быть субсидировано до 30% стоимости. Для этого потребуется типовой проект и размещение серийного заказа на отечественных верфях.

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Судостроение
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