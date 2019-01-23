От ареста директора до банкротства: дело муниципального завода Башкирии

Ишимбай, Башкирия, , 07:51 — REGNUM Арбитражный суд Башкирии 4 февраля 2019 года рассмотрит обоснованность иска налоговой службы, которая требует признать банкротом МУП «Асфальтобетонный завод» Ишимбайского района, чьего директора арестовали в конце ноября 2018 года по подозрению в мошенничестве. Дело принято к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск о несостоятельности был подан межрайонной ИФНС России №25 по республике, сумма исковых требований составила 2 841 402,03 рубля. В качестве арбитражного управляющего предлагается кандидат из числа членов Крымского союза профессиональных арбитражных управляющих «Эксперт».

В 2018 году попытку обанкротить завод сделало уфимское ООО «Нефтехимтрейд», предложившее в качестве арбитражного управляющего Талгата Гирфанова — члена Ассоциации «Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих». Ответчик в октябре 2018 года заявил ходатайство об отложении слушаний «в связи с невозможностью предоставления истребуемых документов согласно определению суда от 17.09.2018, поскольку в отношении должника Ишимбайской межрайонной прокуратурой и ОЭБиПК проводится проверка». Спустя чуть меньше месяца после этого производство по делу было прекращено — «представитель заявителя заявила отказ от заявленных требований в связи с погашением задолженности».

По данным ЕГРЮЛ, МУП учреждено администрацией района 1 октября 2008 года, основной вид деятельности — работы по строительству и ремонту асфальтобетонных, щебеночных и гравийных дорог, искусственных сооружений на них, производство асфальтобетона, механизированная и ручная очистка площадей и улиц города, эксплуатация автомобильной, тракторной и иной техники. МУП входит в районную ассоциацию работодателей. Директор предприятия с 2015 года — Касим Давлетяров, который в разные годы был соучредителем трёх юрлиц, на сегодня уже ликвидированных. В их числе — крестьянское хозяйство «Толпар-1», ООО «Торгово-финансовая компания «Инвестстройкапитал» и ООО «Идель».

Напомним, в конце ноября 2018 года СУ СК РФ по Башкирии сообщило об аресте директора МУП «Асфальтобетонный завод» в Ишимбаевском районе, которого подозревают в мошенничестве.

Следствие посчитало, что в марте директор компании заключил с компанией договор на автоуслуги для нужд завода, а в июле подписал акт выполненных работ на свыше 350 тыс. рублей, хотя фактически услуги не были оказаны.

Помимо этого, в июле он продал автомобиль «Шевроле Нива», числящийся на балансе завода, за 232 тыс. рублей, но оплата по сделке фактически не проходила. Общий ущерб по двум эпизодам составил более 0,5 млн рублей, расследование дела продолжается, фамилия арестованного не сообщалась.