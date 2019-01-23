Украинские спасатели и силовики получат 13 новых самолётов — министр МВД

Харьков, Украина, , 07:34 — REGNUM Министерство внутренних дел Украины закупит тринадцать самолётов марки «АН» для нужд национальной гвардии и государственной службы по чрезвычайным ситуациям, заявил министр внутренних дел страны Арсен Аваков 22 января во время визита в Харьков, сообщило 22 января издание «Зеркало недели».

Во время визита на харьковский авиазавод министр отметил, что в ведомствах не хватает самолётов для поисковых операций, десантирования и транспортировки людей.

Всего будет закуплено десять ближнемагистральных самолётов АН-178, два транспортных АН-74 и пожарный АН-32 (П).

Как сообщало ИА REGNUM, в средине 2018 года Украина договорилась с Францией о покупке в кредит 55 вертолётов производства компании Airbus. Позже выяснилось, что часть из них — подержанные.

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