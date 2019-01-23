В Екатеринбурге увеличились объёмы ввода жилья в эксплуатацию

Екатеринбург, , 06:13 — REGNUM В Екатеринбурге в 2018 году в эксплуатацию сдано 1,1 млн квадратных метров жилой площади, что на 7% больше, чем в 2017 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Также высокими остаются объёмы ввода жилья в Свердловской области. За 2018 год в регионе построено 2,6 млн квадратных метров жилой площади. Среди лидеров по вводу в эксплуатацию жилья помимо Екатеринбурга городские округа Белоярского, Берёзовского, Верхней Пышмы и Сысерти.

Отмечается, что в областном центре за декабрь 2018 года сдано в эксплуатацию 422 тыс. квадратных метров — это 7848 квартир, в том числе два жилых комплекса входивших в «дорожную карту» по решению проблем пайщиков долевого строительства. Речь идёт о ЖК «Кольцовский» и ЖСК «Западный».

Напомним, что в Екатеринбурге и Свердловской области остаются проблемы долгостроев и обманутых пайщиков долевого строительства. Так по данным регионального правительства в Свердловской области не достроены 11 домов и 897 дольщиков и пайщиков, которые ожидают свои квартиры. Проблемы восьми долгостроев планируется решить в 2019 году, в частности речь идёт о ЖК «Оптимист» в Первоуральске и ЖК «Новый Уктус».

Отметим, что пайщики ЖК «Новый Уктус» намерены 27 января выйти на акцию протеста в Екатеринбурге. Митинг состоится в 13:00 по местному времени (11:00 по мск), в ходе которого люди намерены поднять вопросы о банкротстве ЖСК и невыполнении правительством обещаний сдать дом в декабре 2018 года.

Добавим, что в 2018 году в производстве находилось 26 уголовных дел, связанных со строительством жилья и нарушением прав пайщиков долевого строительства из которых 12 было передано в суд для рассмотрения по существу.