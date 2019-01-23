На Камчатке сахар, рыба и мясо подорожали на 20-30%

Петропавловск-Камчатский, , 06:04 — REGNUM На Камчатке значительно подорожали продукты питания. Рост цен на мясо, рыбу и сахар отмечен в районе 20−30%. На 10% подорожал хлеб, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Мониторинг розничных цен на продукты питания провёл в столице полуострова департамент экономического развития мэрии Петропавловска-Камчатского.

В ходе исследования выяснилось, что на 4% выросла цена на масло подсолнечное и молоко питьевое. На 10% подорожали хлеб белый, хлеб чёрный, яблоки и сметана. Творог и гречневая крупа подорожали на 11%. Сразу 14% прибавило в цене сливочное масло, лук, капуста и картошка подорожали на 15%. Сахарный песок и сыр «Российский» подорожали на 20%, мороженная рыба, самая «народная», минтай и навага, стали дороже также на 20%. Чемпионами по росту цен стали мясо (свинина и говядина), огурцы, помидоры, морковь и макаронные изделия — сразу на 30%.

Рост цен на продукты питания отмечен как на рынках, так и в супермаркетах и магазинах шаговой доступности.

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Как сообщало ИА REGNUM, с начала года на Камчатке был отмечен рост цен на хлеб, автомобильное топливо, водопроводную воду. По данным производителей хлеба, рост цен спровоцировало подорожание топлива, повышение НДС, а также повышение цен на сырьё.