Подстраховка для ГРЭС-2: Якутию подключили к единой энергосистеме России

Якутск, , 05:38 — REGNUM В Якутии решена проблема отсутствия надёжности энергоснабжения, возникшая из-за того, что одна из четырёх турбин новой ГРЭС-2 сломалась и была отправлена на ремонт в США. Чтобы Центральный и Западный энергорайоны республики на период возможных сбоев в электроснабжении не оставались обесточенными, их присоединили к единой энергосистеме России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Подключение произошло через транзит «Нерюнгринская ГРЭС — Нижний Куранах — Томмот — Майя». Гендиректор филиала федеральной сетевой компании «Единые энергосистемы Дальнего Востока» Андрей Епифанов заверил, что это позволит на несколько часов перекрывать потребности всей центральной и западной территории Якутии — мощность энергоузла может увеличиваться в два раза.

«Мы все свидетели блэкаутов, которые происходили в Якутске и близлежащих районах в связи с внештатными ситуациями на ЯГРЭС-1 и ЯГРЭС-2, — цитирует главу республики Айсена Николаева ЯСИА. — С вводом этого энерготранзита все масштабные отключения света остались в прошлом. У нас есть запас около 100 мВт, благодаря которым любая внештатная ситуация в системе электроснабжения будет практически моментально компенсирована. С точки зрения надежности энергоснабжения — это огромный шаг вперёд в развитии республики, бизнеса, условий жизни населения».

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Глава республики также подчеркнул, что энергосистема Якутии многие годы была изолирована, и это доставляло большие проблемы при любом отключении электроэнергии.

Как сообщало ИА REGNUM, необходимость подключиться к единой энергосистеме России возникла в Якутии после того, как выяснилось, что сбои на новой ГРЭС-2 Якутска происходят из-за поломки одной из четырёх турбин. Сломавшаяся деталь была отправлена на ремонт в США, а руководство региона вынуждено было продумывать способы альтернативного энергоснабжения в случае сбоев основной электростанции.

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