На аэропорты ДФО предлагается дополнительно выделить почти 30 млрд рублей

Якутск, , 04:52 — REGNUM Дальнему Востоку планируют добавить средств на развитие региональных аэропортов. На эти цели предлагается выделить ещё более 29 млрд рублей, деньги собираются направить на шесть аэропортов в Якутии, Чукотке, Магаданской области и Приамурье, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации РБК, объёмы финансирования региональных аэропортов и авиаперевозок до 2024 года предложил увеличить Минтранс РФ. Выделение дополнительных 285,9 млрд рублей на эти цели прописано в паспорте федерального проекта «Развитие региональных аэропортов и маршрутов».

Почти 30 млрд рублей из этой суммы предлагается направить на аэропорты Дальнего Востока. Так, на строительство аэропортового комплекса «Мирный» потребуется 10,4 млрд рублей, на реконструкцию воздушных ворот в Нерюнгри — 7,5. Ещё 4,7 млрд рублей, как ожидается, получит аэропорт столицы Приамурья Благовещенска, 3,6 млрд — Певек на Чукотке, 3 млрд — колымский аэроузел Бухта Провидения и воздушные ворота Магадана.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее анонсировалась реконструкция 30 дальневосточных аэропортов. Цель — налаживания прямого межрегионального авиасообщения без необходимости лететь в Москву. К 2024 году планируется приблизить долю таких рейсов к 50% от всех внутрироссийских.

Напомним, на реконструкцию аэропортов ДФО уже выделялись деньги, но 64,9 млрд рублей были потеряны из-за волокиты: плохо подготовленных проектов, несвоевременно проведённой госэкспертизы.

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