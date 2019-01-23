Дело о хищении 752 млн рублей при подготовке к ЧМ-2018 ушло в суд

Москва, , 02:33 — REGNUM Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело о хищении 752 миллионов рублей, выделенных на подготовку стадиона в Калининграде к чемпионату мира по футболу в 2018 году, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Сообщается, что 22 января заместитель генпрокурора утвердил обвинительное заключение в отношении Амира Кушхова и Сергея Трибунского. Им предъявлены обвинения в преступлении по ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество».

Как предполагает следствие, фигуранты уголовного дела вступили в преступный сговор с «участниками преступного сообщества ООО Группа «Сумма», созданного братьями Магомедовыми.

Отмечается, что средства были похищены при выполнении госконтракта на работы по инженерной подготовке стадиона к мундиалю. Контракт был заключен между «ГЭС» и «Региональным управлением заказчика капитального строительства».