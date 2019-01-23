Среда, 23 Января 2019 года
02:57:08 МСК

Дело о хищении 752 млн рублей при подготовке к ЧМ-2018 ушло в суд

Экономика

22 января заместитель генпрокурора утвердил обвинительное заключение в отношении Амира Кушхова и Сергея Трибунского

Дело о хищении 752 млн рублей при подготовке к ЧМ-2018 ушло в суд
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Болельщицы

Москва, 23 января 2019, 02:33 — REGNUM  Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело о хищении 752 миллионов рублей, выделенных на подготовку стадиона в Калининграде к чемпионату мира по футболу в 2018 году, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Сообщается, что 22 января заместитель генпрокурора утвердил обвинительное заключение в отношении Амира Кушхова и Сергея Трибунского. Им предъявлены обвинения в преступлении по ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество».

Как предполагает следствие, фигуранты уголовного дела вступили в преступный сговор с «участниками преступного сообщества ООО Группа «Сумма», созданного братьями Магомедовыми.

Отмечается, что средства были похищены при выполнении госконтракта на работы по инженерной подготовке стадиона к мундиалю. Контракт был заключен между «ГЭС» и «Региональным управлением заказчика капитального строительства».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мошенничества
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить