Пушков: Киев хочет сохранить транзит газа и получать с России миллиарды

Москва, , 23:57 — REGNUM Киев на переговорах с Москвой по транзиту газа преследует цель сохранить источник дохода и предмет для новых исков против России, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Позиция Киева на переговорах с Москвой о транзите газа: Россия нам не нужна, ненавистна, но дайте нам гарантиии прежних объёмов транзита газа, чтобы мы получали за него деньги, таскали вас по судам, выдвигали иски, требовали с вас миллиарды и вели себя как паразиты. Ясно и зримо», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

По мнению Пушкова, украинская сторона не согласится на условия заключения нового контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом», которые были озвучены министром энергетики России Александром Новаком.

«Условия законные, но маловероятно, что Киев на них согласится. Они исключают регулярные судебные иски и попытки паразитировать на транзите, и тем самым подрывают смысл деятельности «Нафтогаза», — отметил он.

Сенатор уверен, что новый контракт с Украиной на транзит газа будет означать для России «новое вымогательство и новый шантаж».

Напомним, ранее Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что базовым условием нового транзитного контракта с Украиной должна быть его коммерческая привлекательность для России. Ещё одним условием он также назвал разрешение текущих споров между «Газпромом» и «Нафтогазом». По словам министра, речь может идти как об арбитражном решении в пользу «Газпрома», так и мировом соглашении. Кроме этого, как заявил Новак, украинская сторона должна представить чёткие правила работы своей ГТС.

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