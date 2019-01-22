Индексы Уолл-стрит закончили торги в большом минусе

Нью-Йорк, США, , 23:55 — REGNUM Фондовый рынок США закончил торги в серьезном минусе — за день основные индексы Уолл-стрит потеряли от 1,5 до 2%, 22 января передает агентство Reuters.

К концу торгов индекс Dow Jones снизился на 398,96 пункта (1,61%), до 24 307,39 пункта, индекс S&P 500 снизился на 45,21 пункта (1,69%), до 2625,50 пункта, индекс Nasdaq снизился на 148,39 пункта (2,07%), до 7008,84 пункта.

Падение рынка вызвано, в первую очередь, «пересмотренным» прогнозом МВФ о перспективах роста мировой экономики в 2019 году, представленном в Давосе.

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