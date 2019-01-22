Австрия наградила главу ТПП РФ одной из своих самых высоких наград

Москва, , 23:08 — REGNUM Большой золотой почетный знак «За заслуги перед Австрийской Республикой» вручен президенту Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) Сергею Катырину в австрийском посольстве в Москве. Церемонию награждения провел чрезвычайный и полномочный посол Австрийской Республики в Российской Федерации Йоханнес Айгнер по поручению главы Австрийской Республики.

Дипломат отметил в своем выступлении, что Большой золотой почетный знак — это одна из самых высоких наград его страны. Он также подчеркнул, что возглавляемая Сергеем Катыриным ТПП РФ вносит большой вклад в развитие экономических связей между предпринимателями России и Австрии. Взаимный товарооборот двух стран, по предварительным данным, составил в 2018 году около 6 млрд евро.

Также было подчеркнуто успешное инвестиционное взаимодействие между Хозяйственной палатой Австрии и ТПП РФ. В связи с чем торговый советник австрийского посольства Рудольф Лукавски отметил, что объем австрийских инвестиций в РФ превысил 6 млрд евро, а российских инвестиций в Австрии — 22 млрд евро.

Сергей Катырин в своем ответном слове передал слова благодарности за высокую награду главе Австрийской Республики. Кроме того, глава федеральной палаты заверил, что ТПП РФ продолжит оказывать содействие развитию и углублению российско-австрийских двусторонних связей.