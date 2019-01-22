Пять городов Поволжья могут получить $320 млн на проекты по водоснабжению

Чебоксары, , 22:55 — REGNUM Пять городов Поволжья могут получить заём Нового банка на развитие систем водоснабжения и водоотведения. Об этом говорилось сегодня, 22 января, на заседании чувашского правительства.

По данным чувашских властей, распоряжением правительства РФ выделяются средства для финансирования проекта развития систем водоснабжения и водоотведения в городах России. На эти цели в соответствии с соглашением между Российской Федерацией и Новым банком развития стран (НБР) БРИКС предоставляется заём в размере $320 млн со сроком погашения 20 лет, включая пятилетний льготный период.

«Успешная реализация проекта позволит повысить качество и надежность услуг водоснабжения и водоотведения, предоставляемых населению городов, расположенных в бассейне реки Волга, улучшить экологическую обстановку и минимизировать ущерб, наносимый окружающей среде», — говорят в правительстве Чувашии.

Отмечается, что заём будет направлен на реализацию проектов развития систем водоснабжения и водоотведения на безвозмездной основе в пяти городах Поволжья, отобранных по конкурсу: Иваново, Дзержинск, Чебоксары, Рыбинск, Волжский.

В мэрии Чебоксар уточняют, что Новым банком развития предварительно одобрены десять проектов (34 подпроекта), представленных Чебоксарами, на сумму $49,09 млн. В частности, 1,346 млрд рублей планируется направить на модернизацию 14 канализационно-насосных станций, 718,4 млн рублей — на модернизацию контрольно-измерительного и технологического оборудования на ОВС «Заовражная», 474,6 млн рублей — на реконструкцию участка загородного коллектора по Марпосадскому шоссе до камеры учета стоков БОС г. Новочебоксарск (продолжение работ), 203,5 млн рублей — на строительство отводящего коллектора реки Кайбулка и её притоков от ул. Гагарина до ул. Калинина.

Ожидается, что привлечённые кредиты будут обслуживаться и погашаться за счет федерального бюджета. В качестве софинансирования за счёт средств регионального и местного бюджетов или внебюджетных средств предстоит выполнить мероприятия на сумму не менее 10% от выделяемых городу средств. В правительстве Чувашии отмечают, что это значимое достижение, которое позволит повысить качество жизни населения.