Фондовый рынок США снова падает из-за прогноза МВФ

Нью-Йорк, США, , 22:17 — REGNUM Фондовый рынок США пропустил отчет МВФ 21 января о перспективах мировой экономики из-за Дня Мартина Лютера Кинга, однако на следующий день отреагировал с полной определенностью — падением на 1,5%, 22 января передает агентство Reuters.

К настоящему моменту индекс Dow Jones снизился на 361,74 пункта (1,46%), до 24 344,61 пункта, индекс S&P 500 снизился на 40,95 пункта (1,53%), до 2629,76 пункта, индекс Nasdaq снизился на 133,68 пункта (1,87%), до 7023,55 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января глава МВФ Кристин Лагард на форуме в Давосе представила пересмотренный прогноз роста мировой экономики в 2019 году. Согласно новым данным МВФ, рост глобальной экономики в наступившем году составит всего 3,5%.

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