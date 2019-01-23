VG Cargo Александра Удодова укрепляет рыночные позиции

Москва, , 09:14 — REGNUM В начале 2019 года китайская Suparna Airlines и немецкая компания по обработке авиагрузов VG Cargo подписали соглашение о сотрудничестве. Suparna планирует выполнять до 6 рейсов в неделю на грузовых «Боингах-747» из аэропорта Франкфурт-Хан в китайские города Шанхай и Тяньцзинь. VG Cargo, которая является основным логистическим оператором во Франкфурт-Хан, будут осуществлять сервисную обработку грузов на этих рейсах. По словам Александра Удодова, «сотрудничество с Suparna Airlines позволит консолидировать больше германского экспорта на наших складских мощностях и станет локомотивом для привлечения новых форвардеров и грузоотправителей».

Компания Suparna Airlines занимается грузовыми и пассажирскими авиаперевозками, ее штаб-квартира расположена в Шанхае. Она была основана в январе 2003 года и стала вторым после China Cargo Airlines (подразделение государственной Air China) грузовым авиаперевозчиком Китая. VG Cargo — известный на немецком рынке грузообработчик, основной оператор в аэропорту Франкфурт-Хан. Аэропорт работает круглосуточно, что является большой редкостью в Европе и серьезным конкурентным преимуществом для компании, так как позволяет значительно ускорить обработку грузов. Первое складское здание было введено в эксплуатацию в 2007 году, а к концу 2016 года общие складские мощности VG Cargo превысили 35 тыс. кв. м. Компания получила сертификат AEO (Авторизованный Экономический Оператор) от немецкой таможни, который позволяет производить таможенное оформление в особом режиме. В 2015 году VG Cargo стала обладателем сертификата безопасности TAPA, который необходим для успешной работы с дорогостоящими грузами.

В 2018 году объемы обрабатываемых грузов логистической компании Александра Удодова выросли на 6% относительно предыдущего года. Это произошло благодаря новым клиентам и растущему спросу на экспорт из Европы в Азию, прежде всего, в Китай, а также увеличение грузового оборота с США. Мировые лидеры, такие как DHL, продолжают наращивать экспортные объемы и VG Cargo, как их партнер и оператор в сфере наземной обработки авиагрузов, участвует в этом росте. Эксперты рынка грузовых авиаперевозок прогнозируют, что мировой рынок наземных и грузовых услуг к 2023 году достигнет 32 миллиардов долларов и будет расти на 6% ежегодно. Это связано, в первую очередь, со взрывным развитием интернет-торговли и увеличением объема воздушных грузоперевозок, который по оценкам экспертов в ближайшие 20 лет будет расти на 4,2% в год и увеличится за этот период более чем вдвое.

Александр Удодов известен как успешный девелопер, ему принадлежат торговые галереи «Гименей» и «Якиманка, 26» в Москве, несколько торговых центров в Москве, Московской и Калужской областях. Он также владеет группой компаний Aforra Group, которая оказывает полный спектр услуг в сфере девелопмента. С 2017 года бизнесмен реализует крупный импортозамещающий проект по тепличному производству полного цикла культивируемых шампиньонов «Грибная радуга» в Курской области.