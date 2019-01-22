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Министр энергетики России отменил поездку в Давос

Экономика

В Минэнерго сообщили об изменении рабочего графика Александра Новака

Москва, 22 января 2019, 21:20 — REGNUM  Министр энергетики России Александр Новак отменил свою поездку на Всемирный экономический форум в Давосе, сообщили 22 января в Минэнерго.

«К сожалению, поездку пришлось отменить из-за изменения рабочего расписания», — сказал представитель министерства РИА Новости.

Напомним, ранее Александр Новак сообщал о планах провести на полях форума в Давосе встречи с министрами энергетики Саудовской Аравии и США Халидом аль-Фалихом и Риком Перри, однако позднее стало известно, что они также пропустят мероприятие.

Как передавало ИА REGNUM, Всемирный экономический форум стартовал в швейцарском Давосе сегодня и продлится до 25 января. Российскую делегацию на мероприятии возглавляет министр экономического развития Максим Орешкин.

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Всемирный экономический форум в Давосе — 2019
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