Китай вложит рекордные объемы средств в развитие железных дорог

Пекин, , 21:06 — REGNUM В 2019 году Китай планирует инвестировать в развитие железнодорожной сети 125 млрд долл, на 6% больше, чем в 2018 году. Об этом сообщило сегодня издание «РЖД-Партнер». В переводе на российскую валюту это составляет 8,312 трлн рублей. Для сравнения, объем инвестиционной программы РЖД на 2019−2021 годы составит 2,25 трлн рублей.

За этот год КНР собирается увеличить число новых проектов на 45%, и в результате за год должно быть построено 6,8 тыс. км. железнодорожной сети. Высокоскоростная железная дорога будет расширена на 3,2 тыс. км. Кроме того, Пекин уже сейчас существенно опережает план по строительству 30 тыс. км высокоскоростных железнодорожных линий, которые запланированы к 2020 году.

Рост вливаний в транспортную отрасль в Китае напрямую связан с ростом китайской экономики. Правительство Китая делает ставку на дополнительное стимулирование новых проектов. Кроме того, наиболее важным глобальным проектом для Китая остается «Новый шелковый путь».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Новый шелковый путь» стартовал в 2013 году в качестве инфраструктурного логистического проекта, объединяющего Европу, Азию и Африку в единую транспортную сеть, соединяющего производственные и потребительские рынки разных стран, а также ресурсные базы.

Кроме того, Китай использует проект в качестве инструмента выстраивания международных отношений с разного рода странами, через которые этот путь будет пролегать.

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