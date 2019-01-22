Стивидоры Латвии работают в убыток из-за монополии железной дороги

Рига, , 20:07 — REGNUM Недостаточно эффективная организация процессов в Latvijas dzelzceļš (Латвийская железная дорога) и монополизм компании негативно влияет на развитие транспортного и тразитного потенциала Латвии. Об этом заявил член правления Балтийской ассоциации — Транзит и логистика (БАТЛ) Иварс Ландманис, пишет Baltic News Network.

По словам общественника, возрастающие издержки при работе Латвийских железных дорог вынуждены покрывать клиенты из отрасли, а не сам монополист. В таких условиях стивидорам портов Латвии нередко приходится работать себе в убыток, отметил он. Всё это, в свою очередь, снижает конкурентоспособность Латвии в сравнении с другими странами Балтийского региона, уверен Ландманис.

Эксперт указал, что на сегодняшний момент приоритетом властей должно стать сокращение расходов при использовании транзитного коридора, так как именно это позволит Латвии конкурировать с соседями, особенно в вопросе привлечения новых видов грузов.

В последние годы правительство Латвии активно проводит политику по реабилитации транзитной отрасли, которая переживает кризис после решения России переориентировать свои грузопотоки с портов Прибалтики на собственные гавани. Для Латвии этот вопрос является принципиальным, так как например, только транзит российского угля он составляет около 40% всего грузооборота порта Риги.

Кроме того, с развитием проекта Нового шелкового пути и ежегодным увеличением объемов поставок товаров из Китая в ЕС страны Прибалтики, в частности Латвия, стремятся привлечь на себя транзит этих грузов.

Однако, как ранее сообщало ИА REGNUM, китайский транзит из России Латвией был упущен ввиду идеологическо-политической позиции страны. В связи с чем латвийские политики и предприниматели активно ищут другие возможности заполучить транзит из Китая.

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