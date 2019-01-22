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Нефть на торгах подешевела более чем на 3%

Экономика

Стоимость барреля Brent опустилась до $60,77

Нефть на торгах подешевела более чем на 3%
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Москва, 22 января 2019, 19:40 — REGNUM  Цены на нефть эталонных марок во вторник, 22 января, понизились более чем на 3%, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставкой в марте на текущий помент снизилась на 3,14% к уровню открытия торгов и достигла $60,77 за баррель.

Мартовские фьючерсы на нефть WTI (West Texas Intermediate) в ходе торгов дешевели на 3,5% — до $52,15 за баррель.

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