Туристический поток в Южную Корею в 2018 году увеличился на 15%

Сеул, , 20:06 — REGNUM Количество туристов, посетивших Южную Корею в 2018 году увеличилось на 15%, сообщает YTN.

Согласно новостному источнику, количество туристов в Страну утренней свежести увеличилось на 15,1% и составило 15,44 млн человек.

Известно, что среди общей массы туристов одна треть пришлась на жителей Поднебесной. По сравнению с 2017 годом, количество туристов из Китая увеличилось на 14,9%.

В результате улучшения отношений между государствами, количество туристов из Японии выросло на 27,6%, а количество туристов из таких стран, как Вьетнам, Малайзия и Тайвань, выросло за счет увеличения количества авиа маршрутов.