Прогноз: Киев стремится к аресту акций «Газпрома» в «Северном потоке – 2»?

Москва, , 18:08 — REGNUM Украина превратилась в террориста, когда заявила о повышении тарифов на транспортировку российского газа в Европу, полагает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 22 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Ситуация в Европе очень сильно поменялась, — сказал Мухин. — В преддверии того, что европейская экономика готовится к выходу из той ситуации, в которой она сейчас находится, ей энергоносители понадобятся. Целью же Украины на следующем этапе является арест акций «Газпрома», его участия в «Северный поток — 2». Когда Украина сказала о резком повышении тарифов на транспортировку газа, она превратилась в террориста. Это энергетический терроризм».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Брюсселе должен был начаться второй раунд переговоров между ЕС, Россией и Украиной относительно будущего транзита газа через Украину. От Украины во встрече примут участие министр иностранных дел Павел Климкин и председатель правления компании «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев. ЕС будет представлять вице-президент Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шевкович. Россию — министр энергетики Александр Новак и заместитель председателя правления «Газпром» Александр Медведев.

Читайте ранее в этом сюжете: Газовые переговоры Москвы и Киева могут быть самыми тяжелыми — эксперт