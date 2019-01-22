Экономика Прибалтики замедляется — прогноз

Вильнюс, , 17:48 — REGNUM Из новейшего обзора мировой экономики Nordic Outlook самого крупного в Прибалтике банка SEB, опубликованного сегодня, 22 января, следует, что развитие экономики Эстонии, Латвии и Литвы замедлится в 2019—2020 годах, сообщает новостное агентство Латвии LETA.

Несмотря на данную тенденцию, по мнению экономистов скандинавской финансовой группы SEB, это не вызовет больших перемен. Так, из оценок следует, что рост ВВП Литвы уменьшится с 3,4% до 2,9% уже в этом 2019 году, а в следующем 2020 году — до 2,4%. Практически аналогичная ситуация будет складываться в Эстонии, где рост ВВП в 2018 составил 3,6%, а на период 2019−2002 года он уменьшится до 2,8% и 2,5% соответственно. В Латвии, по оценкам специалистов, будет наиболее заметен рост ВВП с 4,5% в 2018, он увеличится на 3,5% в 2019 году и затем еще на 3,2% — в 2020 году.

Отмечается, что два последних года в прибалтийских республиках — Латвии и Эстонии — экономика росла быстрее, чем в Литве, что объясняется высоким влиянием от роста строительного сектора.

В ноябре 2018 года специалисты SEB ожидали более интенсивного развития экономики Литвы и Эстонии. Тогда ожидалось, что ВВП Литвы в 2019 и 2020 годах вырастут соответственно на 3% и на 2,6%, Эстонии — на 3% и на 2,8%.

В пресс-релизе банка SEB, отмечается, что в краткосрочной перспективе основное негативное влияние на экономике прибалтийских стран ожидается в связи с последствиями выхода из ЕС Великобритании, а также более интенсивного замедления экономики еврозоны.

«Очень важно, чтобы прогнозы более медленного роста не побудили бизнес и власти уменьшить внимание к инвестициям и изменениям, которые бы принесли долговременное благополучие населению», — отмечает в пресс-релизе экономист банка SEB bankas Тадас Повилаускас.