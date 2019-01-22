РФ важно сохранить возможность транзита газа через Украину – Делягин

Москва, , 17:52 — REGNUM Украина не является для России безальтернативным путём транспортировки газа в Европу, полагает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 22 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя намерения Киева заключить новый договор по транзиту российского газа.

«Люди просто хотят намного больше денег, но при этом сами не могут сформулировать, насколько больше, — сказал Делягин. — По территории Украины проходит четыре основных трубы, из которых две вполне пригодны для использования долгое время. Поэтому транзит технологически возможен, и наш интерес заключается в том, чтобы сохранить возможность транзита через Украину в случае резкого роста потребления газа в Европе. Но позиция Украины: «Ребята, мы не будем продлевать соглашение, и мы хотим сильно больше денег по сравнению с тем, что мы имеем сегодня». Но Украина не является для нас безальтернативным путём».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам экс-министра топлива и энергетики Украины Юрия Продана, в январе 2020 года Россия может резко сократить поставки природного газа через газотранспортную систему Украины.

«Россия использует ту ситуацию, которая сложится на 1 января 2020 года, как ранее использовала в 2005 году и 2009 году. Российская делегация будет диктовать условия, учитывая осенне-зимний период, чтобы выторговать для себя лучшие условия. Будет напряжённая ситуация», — сказал Продан.

По его словам, в 2019—2020 гг. Украину и ЕС ожидают самые трудные газовые переговоры с Кремлем.

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