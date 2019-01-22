Доходы Украины от транзита газа на $500 млн превысили затраты на его импорт

Киев, , 17:36 — REGNUM В 2018 году доходы национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украины» от транзита российского газа в страны Евросоюза превысили расходы на его импорт на 500 млн. долларов. Об этом 22 января написал на своей странице в Facebook глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев.

Он также проинформировал на инфографике, что в 2014 году расходы НАК на импорт газа преобладали над доходами, в частности разница составила 4,7 млрд. долл.

«Когда россияне говорят о возобновлении «баланса интересов» или «нулевом сценарии» — полезно иметь перед глазами эту иллюстрацию. На самом деле россиян интересует возвращение в прошлое, когда Украина находилась в полной финансовой и политической зависимости. Но времена изменились. Надеюсь — безвозвратно», — написал Коболев.

При этом Коболев не уточнил доходы компании от транзита российского газа за 2018 год, а также среднюю стоимость и объемы покупки газа в ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря 2018 года Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) снизила вдвое тарифы на услуги транспортировки природного газа для точек входа и выхода. Так, тариф на услуги по транспортировке газа для всех трансграничных точек входа в газотранспортную систему снизился в 2,1 раза — с $12,47 до $6,04 за 1 тыс. куб. м в сутки (без НДС). Тарифы для точек выхода будут снижены в 1,5−2,1 раза.

По словам главы НКРЭКУ Оксаны Кривенко, это решение позволит снизить стоимость газа внутри Украины, а также повысит конкурентоспособность украинского маршрута транспортировки российского газа.

Напомним, в 2017 году доходы НАКа от транзита российского газа составили около 3 млрд. долл. В январе госкомпания «Укртрансгаз» сообщила, что транзит российского газа через Украину по итогам 2018 года сократился на 6,7 млрд. кубометров до 86,8 млрд. кубометров.