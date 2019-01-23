Почему в Ярославской области отменяют автобусные рейсы на селе

Ярославль, , 10:15 — REGNUM Отмена автобусов в Тутаевском районе Ярославской области может быть только началом системного кризиса в сельских пассажирских перевозках в регионе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал генеральный директор ассоциации «Ярославский союз профессиональных перевозчиков» Александр Болтовнин.

Проблема, как водится, в деньгах. Сельские перевозки не являются самоокупаемыми. Чтобы транспорт мог работать, власти доплачивают перевозчикам из бюджета. Размер субсидии — это разница между выручкой перевозчиков и нормативом затрат на 1 километр пробега, который рассчитан для автобусов разной вместимости.

Этот норматив был принят в 2011 году и с тех пор менялся только один раз — в 2015 году и только по одному параметру — цены на топливо. В связи с этим не меняется и размер субсидии, которую получают перевозчики.

«Цена на топливо выросла на 30−35%. С нового года отменены льготы по взносам во внебюджетные фонды для перевозчиков, вместо 20% мы будем отчислять 30% от зарплаты. У нас зарплаты белые, и по нашим трем предприятиям — это 5 млн рублей в год. То есть затраты растут, а доходы нет. В этой ситуации мы предложили администрации Тутаевского района сократить самые убыточные рейсы», — рассказал директор АТП «Ярославич» Вячеслав Беляев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 3 «дневных» маршрута в Тутаевском районе были отменены, правда, после протестов общественности власти договорились с перевозчиком о возвращении одного автобуса.

«Пытаясь вписаться в нормативы, перевозчики экономят на всем — зарплате, обновлении подвижного состава. И все равно рентабельности нет, прибыли нет. Ситуация ужасная. Если не будет прибыли, перевозчики работать не будут. Таким образом можно просто убить сельские перевозки, а восстановить их потом будет крайне непросто. Поднятие тарифов не решает проблему. Когда автобус вместимостью 50 человек везет 5, доля пассажиров в оплате проезда, на самом деле, очень невелика», — говорит генеральный директор ассоциации «Ярославский союз профессиональных перевозчиков» Александр Болтовнин.

Как говорит Вячеслав Беляев, он хорошо понимает чиновников районной администрации — денег на транспорт у них нет.

«Все районы получают дотации из областного бюджета. Как нам сказали, дотации в 2019 году такие же, как в 2018-м. При этом все дорожает. Мы понимаем власти, готовы идти навстречу, но и мы близки к не очень приятным последствиям. Люди увольняются из-за низкой зарплаты. Срывы перевозок по области уже есть», — говорит Вячеслав Беляев.

Перевозчики неоднократно ставили перед региональным департаментом транспорта вопрос об изменении норматива, но не смогли добиться своего. Логика властей понятна — экономия. Если норматив затрат будет повышен, увеличатся субсидии перевозчикам, и, как следствие, затраты из областного и районных бюджетов.

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