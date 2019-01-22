Агентство развития Новгородской области меняет пятого директора

Великий Новгород, , 16:54 — REGNUM Директор «Агентства развития Новгородской области» (АРНО) Сергей Григорьев с 23 января покидает свой пост. По словам министра инвестиционной политики Новгородской области Владимира Куимова, Григорьев увольняется по собственному желанию.

«Дело в том, что он ведёт крупные проекты, которые требуют много времени и сил. В тоже время работа в Агентстве развития Новгородской области, как и в нашем министерстве, ведется практически круглосуточно и без выходных», — прокомментировал Куимов.

Региональный министр добавил, что Григорьев успел завершить формирование новой команды агентства и поблагодарил его за работу. Куимов не сообщил, кто займёт вакантный пост директора АРНО.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на своём посту Сергей Григорьев проработал менее полугода — с 11 сентября 2018 года.

«Агентство развития Новгородской области» было создано в регионе в 2013 году, фактически начало работу в январе 2014 года. За эти годы агентством руководили Алла Заводина, Дмитрий Довженко, Дмитрий Вертков и Сергей Слупицкий.