Управляющей компанией «Ижавиа» официально стало нижегородское ООО

Ижевск, , 16:38 — REGNUM Управляющей компанией АО «Ижавиа» официально стало ООО «Поможем». Компания будет заниматься авиаперевозками, аэропортом, реконструкцией, развитием аэропортового комплекса.

«Поможем» зарегистрировано в Нижнем Новгороде на улице Минина. генеральным директором и владельцем компании является теперь уже бывший гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников, сообщает «Коммерсантъ». Уставной капитал — 10 тыс. рублей.

Основным видом деятельности ООО является содействие эффективному ведению экономической деятельности предприятий. Стоимость контракта с компанией «Поможем» составила 297 млн рублей.

Напомним, накануне министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев заявил, что власти республики не планируют банкротить авиакомпанию.

«31 декабря я общался с Росавиацией, потому что у них было предположение, что мы банкротим компанию. Мы все объяснили. Действительно, мы отменили рейсы по хабовой схеме со 2-го числа, потому что наземные службы не успевали обслуживать самолеты. Это касается всех аэропортов. Части пассажиров были возвращены деньги либо приобретены билеты в других авиакомпаниях», — прокомментировал министр.

По его словам, полеты по хабовой схемы могут быть продолжены весной. Он уточнил, что гендиректор авиакомпании готовит презентацию по выходу из кризиса. Также он отметил, что уголовное дело возбуждено в связи с неблагоприятным стечением обстоятельств, задержки в платежах возникли по вине банка, который в последний момент отказался предоставлять кредит.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 11 января против должностных лиц «Ижавиа», включая Синельникова, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК Российской Федерации («Халатность»). Расследование связано с задержкой рейсов по маршрутам Самара-Сочи и Самара-Симферополь, которые повлекли задержки вылетов еще 13 авиарейсов. Перевозчик не оплатил вовремя горюче-смазочные материалы, а резервный борт не предоставил. В результате более 900 пассажиров были доставлены в пункты назначения более чем с 10-часовым опозданием.

На прошлой неделе стало известно, что компания отменила рейсы из Челябинска и Екатеринбурга. Рейсы, на которые заявлялась «Ижавиа» — в Самару, Сочи, Симферополь, Минеральные Воды — из Кольцово выполняют авиакомпании «Уральские авиалинии», «Победа», «Россия» и Utair.

В пресс-службе «Ижавиа» заверили, что не планируют сворачивать систему транзитных перевозок, но уточнили, что в настоящее время «компания работает над недочетами».

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