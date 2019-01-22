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В Ярославле антимонопольщики ищут яичный сговор

Экономика

Цены на яйцо резко выросли

В Ярославле антимонопольщики ищут яичный сговор
Иллюстрация: Pixabay.com
Яйца

Ярославль, 22 января 2019, 16:07 — REGNUM  Ярославское УФАС ведет проверку по обращениям о росте цен на яйца. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении антимонопольной службы.

У нас два заявления от физических лиц по вопросу роста цен на яйца, они находятся в стадии рассмотрения. Кроме того, по поручению ФАС России региональное управление ведет мониторинг цен всех производителей и всех поставщиков, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФАС России по Ярославской области.

В Ярославле в декабре стоимость яиц в магазинах выросла в среднем с 50 до 70 рублей за один десяток. Стало ли это следствием естественных причин, или имел место сговор производителей или посредников — должна установить проверка.

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Борьба с монополизацией в экономике
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