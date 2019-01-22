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Цены на проезд в транспорте повысились в Кабардино-Балкарии

Экономика

Тарифы на проезд в маршрутках меняются уже второй раз за последние четыре месяца

Нальчик, 22 января 2019, 15:56 — REGNUM  В Кабардино-Балкарии повысились тарифы на проезд в общественном транспорте. Повышение коснулось маршрутных автобусов и междугородних поездок, передает 22 января корреспондент ИА REGNUM.

Так, с 20 января цена поездки в маршрутках увеличилась до 20 рублей за проезд до 20:00. Позже этого времени поездка обойдется уже в 25 рублей. На междугородних маршрутах внутри республики стоимость проезда также увеличится. В частности, из Нальчика до Терека билет подорожает на 15 рублей, составив 100 рублей.

Очередное повышение тарифов на общественный транспорт жители связывают с ростом цен на бензин.

Напомним, предыдущее увеличение стоимости проезда в маршрутках Нальчика произошло в октябре 2018 года. Вдневное время одна поездка стала стоить 18 рублей, что на три рубля больше устаноленного до этого тарифа, а после 20:00 поездка обходилась гражданам в 20 рублей.

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Изменение тарифов на проезд в общественном транспорте
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