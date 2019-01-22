Гендиректор ФосАгро принимает участие в экономическом форуме в Давосе

Москва, , 15:56 — REGNUM Генеральный директор ПАО «ФосАгро», президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев примет участие в панельных сессиях и дискуссиях 49-ого Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Форум, проходящий под девизом «Глобализация 4.0: формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции», открывается во вторник, 22 января, и продлится до 25 января.

В его работе примут участие более 3 тысяч человек из 110 стран мира.

Российскую делегацию возглавит министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Для «ФосАгро» особый интерес будет иметь обсуждение перспектив развития горнодобывающего сектора и отрасли минеральных удобрений.

Как подчеркнул Андрей Гурьев, «перед такими международными корпорациями, как ФосАгро, в условиях роста населения планеты и уменьшения площади пахотных земель, стоят серьезные вызовы по обеспечению глобальной продовольственной безопасности с применением наилучших доступных технологий, экологически чистых и безопасных удобрений. Полезными станут дискуссии, охватывающие темы формирования новых научных идей, практических рекомендаций и решений для высокотехнологичных компаний, работающих в аграрном секторе, расширения добывающих мощностей с применением передовых «зеленых» технологий, а также практик максимального использования вторичного сырья в условиях ограниченности мировых запасов, защиты окружающей среды для устойчивого промышленного производства и сельского хозяйства».

Также глава «ФосАгро» подчеркнул важность, постепенного снижения торговых барьеров для производителей из России.