Казахстан ежегодно выделяет $7,9 млн на содержание международного коридора

Астана, , 16:04 — REGNUM На содержание международного автомобильного коридора «Западный Китай — Западная Европа» из бюджета Казахстана ежегодно выделяется около 3 млрд тенге ($7,92 млн). Об этом говорится в ответе председателя правительства республики Бахытжана Сагинтаева на депутатский запрос, сообщает агентство «КазТАГ».

Глава правительства отметил, что на строительство казахстанской части автомобильного коридора было привлечено 12 правительственных займов на сумму $4,773 млрд. Сагинтаев также отчитался по финансовым показателям обслуживания долга.

Отметим, протяжённость международного автомобильного коридора «Западная Европа — Западный Китай» составляет 8445 км. Он соединит порт Лянь-Юньгань в Китае и Санкт-Петербург.

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