Вторник, 22 Января 2019 года
16:05:10 МСК

Казахстан ежегодно выделяет $7,9 млн на содержание международного коридора

Экономика

Протяженность коридора «Западный Китай — Западная Европа» по территории Казахстана составляет 2787 км

Астана, 22 января 2019, 16:04 — REGNUM  На содержание международного автомобильного коридора «Западный Китай — Западная Европа» из бюджета Казахстана ежегодно выделяется около 3 млрд тенге ($7,92 млн). Об этом говорится в ответе председателя правительства республики Бахытжана Сагинтаева на депутатский запрос, сообщает агентство «КазТАГ».

Глава правительства отметил, что на строительство казахстанской части автомобильного коридора было привлечено 12 правительственных займов на сумму $4,773 млрд. Сагинтаев также отчитался по финансовым показателям обслуживания долга.

Отметим, протяжённость международного автомобильного коридора «Западная Европа — Западный Китай» составляет 8445 км. Он соединит порт Лянь-Юньгань в Китае и Санкт-Петербург.

Читайте также: Назарбаев одобрил поправки к соглашению с МБРР о развитии транзитной дороги

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить