Рубль может протестировать трендовую отметку 66 — эксперт

Москва, , 15:52 — REGNUM Рост курсовой стоимости рубля, наблюдающийся с начала 2019 года происходил на фоне восстановления общего аппетита к риску на мировых финансовых рынках. Стоит отметить, что сейчас данная тенденция пока сохраняется, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик компании «ФинИст» Альберт Кятов.

«На российском рынке восстановление спроса наблюдалось по динамике долгового рынка. Сводный индекс государственных облигаций федерального займа RGBI вырос до отметки 136,3, оказав поддержку рублю и фактически констатировав приток капитала. Во многом спрос на российские акции и, как следствие, на отечественную валюту, поддерживался ростом цен на нефть», — пояснил эксперт.

Поскольку на текущий момент нет значимых фундаментальных факторов, способных пошатнуть валютный рынок Forex, то ситуацию целесообразнее анализировать с технической точки зрения. При этом стоит обратить внимание, в первую очередь, на динамику индекса доллара (DXY). Он пока торгуется у локальной восходящей трендовой линии, которую, с большей долей вероятности, пробьет вниз, продолжив снижение.

«При реализации этого варианта, стоимость доллару к рублю продолжит снижаться. Техническая картина на паре USD/RUB указывает на высокую вероятность еще одного теста трендовой линии на отметке 66, откуда возможен среднесрочный разворот к целям 67−67,50», — считает Кятов.

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