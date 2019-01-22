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В Костроме могут появится дома с поликлиниками и детсадами

Экономика

В регионе разработан новый механизм для создания социальной инфраструктуры

Кострома, 22 января 2019, 15:46 — REGNUM  В Костромской области хотят строить многоэтажные дома, в которых будут расположены поликлиники и детские сады, сообщает пресс-служба губернатора области. Соответствующий механизм строительства разработан в областной администрации.

Согласно новому механизму, для реализации проекта застройщику бесплатно предоставляется «земельный участок под строительство жилого дома, с возможной пристройкой под социальное учреждение». После строительства дома застройщику будет необходимо «передать площадь в государственную собственность на безвозмездной основе».

Под новые дома с социальными учреждениями на первом этаже уже определены земельные участки на ул. Профсоюзная и микрорайонах Новый город и Венеция.

«Один из застройщиков Костромы уже выразил готовность участия в проекте. Компания «Мегаполис» планирует построить многоэтажный кирпичный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями в 400 квадратных метров для размещения детской поликлиники на улице Профсоюзной», — отмечают в пресс-службе.

Губернатор области Сергей Ситников потребовал от курирующих ведомств снять все барьеры и обременения для застройщиков подобных проектов.

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