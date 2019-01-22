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Объем сельскохозяйственного производства Южной Кореи превысил $44,2 млрд

Экономика

Объем увеличился на 4,2%

Сеул, 22 января 2019, 15:43 — REGNUM  Объем сельскохозяйственного производства Южной Кореи превысил 50 трлн вон (~$44,2 млрд), сообщает YTN.

По данным Исследовательского института Korea Rural Economic Institute, объем сельскохозяйственного производства в 2018 году увеличился на 4,2% и составила 50,2 трлн вон (~$44,37 млрд).

Впервые данный показатель превысил отметку в 50 трлн вон (~$44,2 млрд).

Предполагается, что объем сельскохозяйственного производства в 2019 году уменьшится на 1,5% по сравнению с 2018 годом и составит 49,4 трлн вон (~$43,67 млрд).

Предполагается, что цена на рис упадет на 4,4% до 185 тыс вон (~$163,5) за 80 кг. А поголовье скота, напротив, увеличится на 2,4% и достигнет 192 млн голов. Кроме того, по прогнозам экспорт сельскохозяйственной продукции также вырастет на 2,2% до $6,55 млрд, а импорт — на 0,6% до $27,58 млрд.

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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