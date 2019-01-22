В Тульской области многодетные семьи получат скидку за вывоз мусора

Тула, , 15:32 — REGNUM В Тульской области многодетным семьям обещают предоставить льготы на оплату услуги по вывозу мусора. Об этом говорилось 22 января на брифинге в пресс-центре правительства Тульской области.

Как сообщили в управлении пресс-службы правительства региона, по поручению губернатора Алексея Дюмина совместно с региональными операторами по обращению с ТКО был проработан вопрос снижения финансовой нагрузки на многодетные семьи — таких в регионе сегодня около 13 тысяч. В итоге компании заявили о том, что готовы предоставлять многодетным семьям стопроцентную скидку на оплату за третьего ребенка и последующих детей. Для получения скидки необходимо обратиться непосредственно к региональному оператору.

Министр природных ресурсов и экологии региона Юрий Панфилов добавил, что на услугу по обращению с ТКО, как и на все остальные коммунальные услуги, региональным законодательством, предоставляются льготы. К региональным категориям получателей данных мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг относятся граждане, имеющие звание «Ветеран труда», лица, репрессированные по политическим мотивам и пострадавшие от политических репрессий, воспитанники детских домов в период Великой Отечественной войны.

В общей сложности в регионе около 5,5 тыс. семей получают субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг — она предоставляется в том случае, если расходы оплату за жилищно-коммунальные услуги превышают величину максимально допустимой доли расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в российских регионах, в том числе в Тульской области, введена в действие новая система обращения с отходами. Услуга по обращению с ТКО переведена в разряд коммунальных, в регионах выбраны единые регоператоры, отвечающие за реализацию новой системы. Изменился и тариф: теперь оплата за вывоз мусора взимается не по количеству квадратных метров, а по числу проживающих.