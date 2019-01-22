На импорт приходится 74% всей внешней торговли Таджикистана

Душанбе, , 15:32 — REGNUM Внешнеторговый оборот Таджикистана по итогам 2018 года сложился на уровне 4,2 млрд долл., то есть по сравнению с результатами 2017 года вырос на 250 млн долл. или 6,3%. Такие данный приводит Агентство по статистике страны.

Однако этот рост обеспечивает увеличение объемов импорта, который увеличился в 2018-ом на 13,5% (374,7 долл.) и составил по итогу 3,1 млрд долл.

Показатели экспорта значительно скромнее — 1,73 млн долл. Более того, поставки за рубеж не только не выросли за год, но и вовсе снизились — на 10,4% (на 124,7 млн долл. меньше, чем в 2017-ом).

Любопытно также и то, что из 110 стран, с которыми Таджикистан имеет торговые отношения, 95 государств обеспечивают только импорт продукции при нулевом таджикском экспорте. Среди стран, в экономических отношениях с которыми экспорт из Таджикистана превышает импорт, числятся такие страны как Турция и Нидерланды. Туда в большей степени поставляется алюминий и хлопок-волокно.

Однако все же существуют четыре страны, в том числе Катар и Эфиопия, куда Таджикистан поставляет свои товары, ничего не импортируя. Но суммы торгового оборота с ними за год составляют 2−3 тысячи долларов.