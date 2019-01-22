Еврокомиссия оштрафовала MasterСard на €570 млн

Брюссель, , 15:30 — REGNUM Нарушение антимонопольных законов Евросоюза обойдется компании MasterСard штрафом в €570 млн. Соответствующее решение приняла 22 января Еврокомиссия.

Сообщается, что нарушение оператора международной платежной системы заключалось в создании искусственных препятствий для пользования трансграничными банковскими переводами в рамках ЕС.

«Штраф, наложенный комиссией на MasterСard, составляет 570 млн 566 тыс. евро», — говорится в заключении.

В Еврокомиссии подчеркнули, что компания не отказывалась от сотрудничества в ходе расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января в MasterCard уведомили, что компания запретит автоматически списывать деньги после окончания пробных подписок. Продавцы должны будут получать на это согласие своих клиентов.

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