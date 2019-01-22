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Башкирия подготовит проект газификации Белогорского района Крыма

Экономика

Власти полуострова получат проектную документацию бесплатно

Симферополь, 22 января 2019, 15:24 — REGNUM  Власти Крыма и руководство Республики Башкирия договорились о подготовке проекта газификации Белогорского района полуострова. Об этом 22 января журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Глава Крыма напомнил, что Башкирия является куратором Белогорского района.

«Огромную помощь нам оказывают, ремонтируют детские сады, больницы, и мы договорились о том, что они сделают нам проект газификации Белогорского района без наших затрат. Мы постоянно находимся на связи», — отметил глава РК.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце февраля — начале марта здравницы полуострова примут 500 детей из башкирского города Сибай, который пострадал от вредных выбросов, спровоцированных тлением руды на старом карьере.

Читайте ранее в этом сюжете: Крым приютит полтысячи детей из отравленного рудниковыми выбросами Сибая

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