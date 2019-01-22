Германия надеется договориться о транзите через Украину до запуска СП-2

Берлин, , 15:20 — REGNUM Власти ФРГ не теряют надежды на то, что ещё до запуска газопровода «Северный поток-2» удастся достичь договорённостей о транзите газа через территорию Украины. Об этом на энергетической конференции газеты Handelsblatt заявил глава минэкономики Германии Петер Альтмайер.

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«Мы хотим, чтобы Украина и впредь сохранила за собой транзит газа», — приводит ТАСС словам министра.

При этом глава ведомства отметил надёжность России. Петер Альтмайер напомнил, что Москва всегда выполняла обязательства в вопросах поставок газа, чем доказала свою надежность.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее о сохранении возможности транзита газа через Украину заявил президент России Владимир Путин. В ходе выступления после встречи с президентом Сербии 18 января российский лидер отметил, что с учётом растущего объёма поставок газа в Европу, Россия способна загрузить не только обе ветки газопроводов «Северный поток» и «Турецкий поток», но и оставить транзит газа через Украину.

Напомним, «Северный поток — 2» пройдёт от побережья России к Германии. Две нитки газопровода, проложенные по дну Балтийского моря, ежегодно смогут поставлять 55 млрд куб. м газа. Запустить газопровод планируется уже до конца 2019 года.

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