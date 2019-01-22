В ближайшие годы в Киргизии могут заработать инвестпроекты на $2 млрд

Бишкек, , 15:18 — REGNUM В 2018 году в Киргизии начали работать 9 инвестиционных проектов на общую сумму $28,2 млн (около 1,9 млрд рублей). В итоге было создано 400 дополнительных рабочих мест. Об этом на пресс-конференции заявил директор агентства по продвижению и защите инвестиций Адилбек уулу Шумкарбек.

По словам чиновника, при этом основная часть инвестиций в эти проекты поступила из Китая. Также в них приняли участие инвесторы из Индии, Турции и Узбекистана.

В свою очередь завотделом привлечения и сопровождения инвестиций Нурадил Баясов сообщил о том, что сейчас ведомство занимается разработкой 21 нового инвестпроекта на $2 млрд (более 132,7 млрд рублей).

При этом он отметил, что уже в 2019 году агентства по продвижению и защите инвестиций Киргизии планирует завершить 7 проектов на сумму $83,5 млн (более 5,5 млрд рублей).

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, объем инвестиций в основной капитал в Киргизии в 2017 году превысил 144,7 млрд сомов (более 137,8 млрд рублей по текущему курсу) и увеличился в сравнении с 2016 годом на 6,2%.

Самым крупным инвестором республики в 2017 году стал Китай — на его долю приходится до 37% от общего объема иностранных инвестиций, вложенных в экономику Киргизии.

Отметим, что по словам президента Сооронбая Жээнбекова, основными проблемами, стоящими на пути иностранных инвестиций в Киргизии по-прежнему остаются: отсутствие готовых инвестпроектов, неправомерное вмешательство чиновников и правоохранителей, а также регулярные конфликты с местными жителями.

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