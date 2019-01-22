В 2018 году в Киргизии произвели сельхозпродукцию на 194,1 млрд рублей

Бишкек, , 15:15 — REGNUM В течение 2018 года сельхозпроизводители Киргизии произвели продукцию на общую сумму 203,8 млрд сомов (194,1 млрд рублей), что на 2,7% больше, чем за 2017 год. Удельный вес сельскохозяйственной отрасли в структуре производства ВВП составил 11,6%. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики.

При этом киргизстанские аграрии вырастили продукции растениеводства на сумму 100,4 млрд сомов (более 95,6 млрд рублей), что на 3,4% больше, чем в 2017 году. А местные фермеры и фермерские хозяйства произвели животноводческой продукции на 98,3 млрд сомов (93,6 млрд рублей), что на 2,2% больше, чем в 2017 году.

Как отмечают в ведомстве, рост этих показателей произошел за счет увеличения объемов производства кукурузы и зерна — на 6%, плодов и ягод — на 4,8%, зернобобовых культур — на 3,9%, овощных культур — на 2,4%, ячменя — на 1,2% и картофеля — на 2,2%, а также скота и птицы на убой в живом весе на 2,1%, молока — на 2,2% и яиц — на 4,4%.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, по итогам 2017 года номинальный объем валового внутреннего продукта Киргизии превысил 520,9 млрд сомов (около 496,1 млрд рублей по текущему курсу).

Киргизстанские сельхозпроизводители в 2017 году обеспечили выпуск продукции на сумму свыше 64,2 млрд сомов (более 61,1 млрд рублей по текущему курсу) или 12,3% от ВВП республики.