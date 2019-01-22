Росавиация одобрила эксплуатацию вертолета «Ансат» в высокогорье

Москва, , 15:14 — REGNUM Холдинг «Вертолеты России» получил одобрение Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), позволяющее эксплуатацию вертолётов «Ансат» в условиях высокогорья, — разрешенная высота взлёта и посадки увеличилась до 3500 метров. Об этом 22 января сообщает пресс-служба предприятия.

Начальное ограничение высоты в 1000 метров не позволяло применение вертолёта в горах. В ходе проведённых испытаний «Ансат» успешно подтвердил готовность к выполнению взлетов-посадок на высотах до 3500 метров.

«Одобрение главного изменения на увеличение высоты взлета и посадки вертолета «Ансат» открывает перед нами новые возможности для привлечения заказчиков из стран с соответствующим ландшафтом», — пояснил глава холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

По его словам, в ходе состоявшегося в конце 2018 года демонстрационного тура по странам Юго-Восточной Азии российским вертолетом заинтересовались потенциальные заказачики из Вьетнама, Таиланда, Камбоджи и Малайзии. Всего российское предприятие получило 30 заявок на поставку «Ансатов».

«Ансат» — лёгкий двухдвигательный вертолет, производство которого ведётся на Казанском вертолетном заводе. Конструкция винтокрылой машины позволяет оперативно трансформировать её как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до семи человек.

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