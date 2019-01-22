У Чубайса мнимые аргументы: о диспуте с Захаровой

Москва, , 15:05 — REGNUM Дело не в том, бедные российские граждане или богатые. Важно, в каком контексте используется спор Марии Захаровой и Анатолия Чубайса, из чего он собственно возник, и что будет в итоге вытекать из признания России условно «бедной» или «богатой» страной. Анатолий Чубайс использовал аргумент про Россию как «бедную страну» не чтобы кого-то обидеть, очевидно, а как смягчающее обстоятельство в пользу того, что хотя тарифы на электричество в России и вдвое дешевле среднемировых, но в то же время (дословная цитата) «с плеча с ходу взять и решить задачу повышения цены неправильно» заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв.

«И в этом смысле пускай будем «бедные», но только плату за электричество не повышайте. Никакое введение «социальных норм», в пределах которых электричество дешёвое, а дальше «должно» дорожать — ситуацию не спасёт. У кого-то дома не топят, он обогреватель вынужденно жжёт всю зиму выше всякой социальной нормы, и попробуй потом что кому докажи, у других глава семьи работает на второй работе удалённо ночами, статьи пишет или бухгалтерию ведёт, и что, при лучине ему работать что ли, а ночи зимой в России с 5 вечера начинаются и до 8 утра», — пояснил эксперт.

Сделают такую норму, в которую больше половины населения не впишется, и заплатит за всё каждый, кто хоть капелюшку выше среднего и вертится, старается от личного своего дна оттолкнуться — а значит, и всех нас вместе повыше поднять может. Кончится это тем, что именно эти люди, которым и так несладко, за наведение мнимой «социальной справедливости» и «экономию света» и заплатят. А издержки производства у предприятий? Мало дорогого бензина, который сами из-под своей земли добываем, а цены на него внутри страны сдержать не можем или не хотим. Так ещё и себестоимость электричества, помимо топлива, аренды — на весь бизнес переляжет, а значит, и на цены снова повсеместно.

«Поэтому даже заикаться в нынешних условиях о росте тарифов естественных монополий неприлично, и в этом отношении я точно и за прекрасную Марию Захарову, и за любого вообще человека, кто будет против попытки поднять цены на свет выступать. Каким бы мягким ни казался способ, которым Анатолий Чубайс попытался вкрадчиво протолкнуть основную мысль: давайте все энергетикам скинемся, кто может. Надо простимулировать какие-то убыточные или недостаточно прибыльные проекты в энергетике? Не вопрос, но это надо делать точечно тогда, где не хватает поливать деньгами, за счёт дотаций государства, федеральных или, исходя из региональных потребностей, за счёт уже уплаченных в казну налогов, а не скопом на всю энергетику скидываться», — пояснил эксперт.

Если хочется сделать, чтобы больше платили богатые, то опять же более объективный критерий — тогда налоговый, на суммы выше некой действительно большой планки доходов, но и тут не перегибая ни в коем случае палку. Иначе имущество приобретать эти граждане станут в других странах, и дела вести там же всё чаще. И это не должен быть спецналог конкретно сегодня на электричество, а завтра агрономам на удобрения условно — а отчисления в общую госказну. При этом Захарова не совсем права по форме, сваливая все экономические трудности 90-х исключительно на «бедного» Чубайса: он далеко не один в те годы старался, и вообще тогда всё было ново и сложно.

«Не надо копаться много в прошлом, хоть эта тема и популярна среди населения, а надо создавать будущее — снижать, где только можно надо нагрузку, и на население, и на бизнес, поощрять инициативу, вводить безналоговые периоды для новых предприятий, давать людям накормить себя и друг друга, а не вводить «налоги» на расточительность, дабы жизни научить и побудить опять в фонд очередного не своего кармана скинуться», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава «Роснано» Анатолий Чубайс признал победу официального представителя МИД России Марии Захаровой в дискуссии, касавшейся бедности в России. Спор между Чубайсом и Захаровой развернулся в соцсети Facebook.

Читайте также: Чубайс признал победу Захаровой в споре о бедности в России