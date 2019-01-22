Псковская область за год сэкономила 147 млн рублей на закупках медикаментов

Псков, , 15:00 — REGNUM В 2018 году в Псковской области экономия при закупке лекарственных средств и расходных материалов для учреждений здравоохранения региона составила 147 млн рублей — 6,4% от совокупной цены всех аукционов по этим видам товаров, которая была равна 2,3 млрд рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, это — самая большая по объёму экономия, которую удалось достичь при проведении государственных закупок в 2018 году.

На втором месте — более 42 млн рублей — составила экономия на дорожных работах: от общей суммы аукционов в 1,1 млрд рублей удалось сэкономить 3,9%. На третьем — продукты питания для учреждений социальной сферы: в бюджете сохранилось 40 млн рублей из запланированной на эти цели суммы в 502 млн рублей, экономия составила 7,8%.

Еще 20 млн бюджетных рублей — 17% от стартовой цены в 116 млн рублей — сэкономлено на закупке оборудования в том, числе медицинского.

Всего в 2018 году на госказупках псковский бюджет сэкономил 407 млн рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года в Псковском областном собрании состоялся парламентский час по проблеме льготного лекарственного обеспечения. По словам председателя комитета по здравоохранению и фармации Марины Гаращенко, с 2013 по 2018 год средства бюджета Псковской области, направляемые на льготное лекарственное обеспечение граждан, увеличились в два раза — с 360,7 млн рублей до 714 млн рублей. При этом до 30% средств направляется на приобретение лекарств для больных орфанными заболеваниями, хотя таких больных всего 0,3% от общего числа льготников.

Власти также признали, что на проблему с обеспечением лекарств влияют и дефекты при организации конкурсных процедур.

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