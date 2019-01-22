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Mercedes запустит в Польше завод по производству батарей для электрокаров

Экономика

Предприятие станет «важным фактором успеха в эпоху электрической мобильности»

Варшава, 22 января 2019, 14:59 — REGNUM  Компания Mercedes-Benz разместит девятый завод по производству аккумуляторов для электрокаров и гибридов в польском городе польском Яворе, передаёт 22 января агентство ПРАЙМ со ссылкой на премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

«Завод батарей — это не только стабильное место работы. Надо отметить трансфер технологий. Новейших технологий. Это очень важно», — сообщил глава польского правительства после встречи с членом правления компании Mercedes-Benz Маркусом Шэфером.

Он подтвердил намерения предприятия создать на новом производстве около тысячи новых рабочих мест. По словам Шэфера, завод в Польше станет «важным фактором успеха в эпоху электрической мобильности».

Строительство предприятия уже началось. По планам Mercedes-Benz, производство первым в производство войдут двигатели электрокаров, а выпуск серийных аккумуляторов начнётся в начале следующего десятилетия.

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