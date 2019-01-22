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В 2018 году объем внутренней торговали в Таджикистане увеличился на 15%

Экономика

Объем розничного товарооборота на одного жителя Таджикистана составил $250

Душанбе, 22 января 2019, 14:58 — REGNUM  По итогам 2018 год оборот оптовой и розничной торговли в Таджикистане составил 4,3 млрд сомони ($456 млн), что на 15,4% больше, чем в 2017 году, сообщает 22 января агентство «ТаджикТА» со ссылкой на агентство по статистике республики.

За отчетный период объем продажи нефтепродуктов и газа составил 3,4 млрд сомони ($360,5 млн), животных — 1,8 млрд сомони ($190,8 млн), грузовых и легковых автомобилей — 629,4 млн сомони ($66,7 млн).

По итогам года объем розничного товарооборота на одного жителя Таджикистана составил 2356 сомни ($250).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года валовый внутренний продукт в Таджикистане составил 68,8 млрд сомони ($7,2 млрд), что на 7,3% больше, чем годом ранее.

Читайте ранее в этом сюжете: В Таджикистане назвали макроэкономические показатели за 2018 год

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Экономика Таджикистана
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